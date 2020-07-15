Kiprianu: Kıbrıs sorunu çözüldükten sonra Türkiye'yle gaz konularını müzakere etmeye hazırız

Dün Birleşik Rusya Genel Başkanı Dmitriy Medvedev ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Çin, Japonya, Sırbistan, Güney Afrika, Ukrayna, Vietnam ve çeşitli ülkelerden temsilcilerin katılımıyla koronavirüs pandemisi koşullarında güvenlik işbirliği konularının ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Kiprianu, Akdeniz bölgesinin askeri çatışmalar da dahil çeşitli çatışmaların odağında olduğunu söyleyerek "Tüm bunlar, hem artıları hem de eksileri olan bölgedeki hidrokarbon rezervlerinin keşfiyle büyük oranda ilişkili. Kıbrıs'a göre Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz kaynaklarının kullanımı, belirli parametrelere uygun olmalı, halkların ve her bir ülkenin yararına olacak şekilde gerçekleştirilmeli" dedi.

Söz konusu doğal kaynakların silahlanmayı ve gerilimi tetikleyen değil, bölgede barış ve işbirliğini teşvik eden bir faktör olması gerektiğini düşünen Kiprianu, deniz alanlarıyla ilgili mevzuata uyulması gerektiğini ve bunun bölgedeki ülkelerin halkların çıkarına hareket etmesi halinde mümkün olacağını kaydetti.

Kıbrıs hükümetinin de özellikle Kıbrıs geleceği için gerçekçi ve karşılıklı faydaya dayanan bu öneriyi sunduğunun altını çizen Kiprianu, "Biz, kaynakların adil şekilde dağıtılmasından yanayız ve bu elbette Kıbrıs ile Kıbrıs'ın Türk kısmı arasındaki sorunun çözülmesiyle de ilgili. Türk dostlarımıza Türkiye'nin bölgesel enerji pazarındaki konumunu güçlendirmeye çalıştığını ancak bunun askeri yolla olmayacağını, zira bunun komşu ülkelerin çıkarlarını ihlal edeceğini söylemek isterim" diye konuştu.

Kiprianu, sorunun çözümü için komşu ülkelerle diyalog yürütülmesi gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti: "Bir kez daha belirtmek isterim ki, Kıbrıs sorunu çözüldükten sonra ekonomik kriterlere bağlı olarak, Kıbrıs ile Türkiye arasında ulusal ihtiyaçlar ve Avrupa'ya ihracat için keşif ve boru hattı inşası konusunda müzakerelerin yapılmasını desteklemeye hazırız."