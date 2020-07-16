Köle taciri Edward Colston'un devrilen heykelinin yerine dikilen protestocu heykeli kaldırıldı

İngiltere'de ırkçılık karşıtı protestolar sırasında devrilen köle taciri Edward Colston'un heykelinin yerine dikilen protestocu heykeli yerinden kaldırıldı.

Bristol kentinde önceki sabah saatlerinde ‘gizli bir operasyonla’ Edward Colston'un heykelinin yerine dikilen Jen Reid'in heykeli 24 saat sonra bu sabah kaldırıldı.

Bristol Şehir Meclisi Sözcüsü, “Heykel, sanatçının koleksiyonumuza bağışlaması ya da sergilemesi için müzemizde tutulacak” dedi.

Colston'un heykelini deviren grupta bulunan Jen Reid, heykelin yıkılmasının hemen ardından boş kalan kaideye çıkarak bir yumruğunu havaya kaldırmıştı. Bu an, protestoların simgelerinden biri olarak görülmüştü.

Bu görüntüden ilham alan sanatçı Marc Quinn de Reid’in heykelini yapmıştı. Reid, dün dikilen heykelinin önünde poz vermişti.

Belediye Başkanı Marvin Rees, heykelin izin alınmadan dikildiğini belirterek, “Yürürlükte olan sürecin dışında kaideye yerleştirilen her şey kaldırılacaktır” demişti.