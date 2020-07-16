Fransız Le Point dergisinden Erdoğan'lı kapak: 'Savaş kapımızda'

Fransız Le Point dergisi yeni sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Deniz Kuvvetleri'ne bağlı askerler önünde yaptığı konuşmadan bir görüntü kullanarak üzerine; "Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz... Erdoğan, Kapımızdaki Savaş" başlığını attı.

Fransız Le Point dergisi, yeni sayısında Türkiye ile ilgili bir kapakla yayına girdi.

Dergi kapağında Erdoğan'ın Deniz Kuvvetleri'ne bağlı askerler önünde yaptığı konuşmadan bir görüntü kullandı. Üzerine ise 'Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz... Erdoğan, Kapımızdaki Savaş' şeklinde bir başlık attı.

Hürriyet'in haberine göre, Le Point'in kapakta Türk savunma sanayisi MİLGEM Projesi'nin 4. gemisi olan TCG Kınalıada'nın, hizmete giriş töreninden bir görüntü kullanması ise dikkat çekti.

© Fotoğraf : Twitter Fransız Le Point dergisinden Erdoğan'lı kapak

Le Point dergisi 24 Ekim'deki sayısının kapağında da Erdoğan'ın asker selamı verdiği fotoğrafını kullanmış ve "Etnik temizlik Erdoğan’ın metodu. Erdoğan’ın Avrupa’yı tehdit etmesine izin vermeli mi?" ifadelerine yer vermişti.

Erdoğan da yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazar Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.