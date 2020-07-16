AB korona açısından güvenli ülkeler listesini güncelledi: Türkiye yine alınmadı

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB), korona güvenli seyahat listesini güncelledi. Sırbistan ile Karadağ'ın çıkarıldığı listeye Türkiye yine dahil edilmedi.

Almanya'nın dönem başkanlığındaki AB, koronavirüs pandemisinde üyeler dışındaki üçüncü ülkelerden seyahati güvenli bulunanlar listesini güncelledi.

13 ülkeye indi

Henüz AB üyesi olmayan Sırbistan ve Karadağ'ın vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle dışlandığı listede 13 ülke kaldı: Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay.

Bu ülkelerla sınırlarını açacak AB, listeye yine Türkiye'yi almadı.

Zorunlu haller dışında seyahat tavsiye edilmeyen ülkeleri içeren turuncu listede yer almaya devam eden Türkiye’den gelenlere başta Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesi 14 günlük zorunlu karantina uyguluyor.

Sadece Çin'e karşılıklılık teklifi

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerle seyahat kısıtlamalarını devam ettirmeye karar veren birlik, AB vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e kısıtlama uygulamayacak.

Reuters'e konuşan AB yetkilileri, Çin'in sınırlarını AB'ye açmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. ABD'nin ise rekor vaka ve ölüm sayılarının devam etmesi nedeniyle tartışma konusu bile olmadığını belirtti.

Cezayir ile Fas'ı Fransa tuttu

Cezayir ve Fas'ın da son dönemdeki yayılma nedeniyle listeden çıkarılması gündeme geldi, ancak toplam sayıların görece düşüklüğü nedeniyle bu yönde bir karar alınmadı, eski sömürgeci güç Fransa'nın karşı çıkması da bunda etkili oldu.

Bağlayıcı değil, tavsiye niteliğinde

Söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre 2 haftada bir güncelleniyor.

AB üyesi ülkeler için bağlayıcı olmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor.

Koronavirüs vaka sayısı 100 bin kişide 16 ve aşağısı olan ülkeleri güvenli sayan AB, daha önce Türkiye’de bu rakamın 23.5 olduğunu bildirmişti.