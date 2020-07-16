Almanya’dan gazeteci Deniz Yücel’in cezaya çarptırılmasına kınama

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’e verilen cezanın “tamamen yanlış sinyal” olduğunu ve Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki normalleşmeye aykırı olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın yazılı açıklamasında, “Bugün Deniz Yücel’e verilen ceza tamamen yanlış sinyal veriyor. Soruşturmanın devam edeceği ilanı benim açımdan tamamen anlaşılmaz bir şey. Bu, basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü koruma konusunda hâlâ önemli farklılıklara sahip olduğumuzu gösteriyor. Ayrıca bu gelişme, Türkiye’de hukukun üstünlüğü uygulamasına yönelik güvenin oluşturulmasına yardımcı olmuyor” ifadesine yer verildi.

Maas, “Türkiye’de halen çok sayıda Alman vatandaşının tutuklu olduğunu unutmamalıyız. Çoğunda, en azından, suçlamalar pek anlaşılır değil. Tüm bu durumların çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

Açıklamada, mevcut durumun Türkiye’nin Almanya ve genel olarak Avrupa Birliği ile ilişkilerin normalleşmesine aykırı olduğu kaydedildi.

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Yücel, bugün, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yücel, 'FETÖ propagandası yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından ise beraat etti.