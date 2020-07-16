İngiltere'den Rusya'ya 'koronavirüs aşısı' suçlaması: Verileri çalmaya çalıştılar

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Rusya bağlantılı hackerlerin İngiltere, ABD ve Kanada'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili yapılan çalışmaların verilerini çalmaya çalıştığını ileri sürdü.

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin açıklamasında, Rusya istihbarat yapısı içinde yer aldığını iddia ettiği Cozy Bear ve 'siber casuslukla uğraşan' Dukes (APT29) adlı grupların son aylarda aşı geliştiren farklı kurumlara saldırılar düzenlediği belirtildi.

Hackerların, aşıyı geliştiren kurumların bilgisayarlarına erişim sağlamak için WellMess ve WellMail adlı kötü amaçlı yazılımlar kullandığı bildirildi. Çalınan verilerin büyük kısmının hiçbir değer taşımadığı ama gelecekte önem kazandığı durumunda kullanılabileceği ifade edildi.

Hacker saldırılarının hedefinde, Oxford Üniversitesi ve Londra’daki Imperial College’in olduğu bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, konuya ilişkin açıklamasında "Rus istihbarat servislerinin, koronavirüs salgınıyla mücadele edenlere saldırması tamamen kabul edilemez. Birileri pervasızca kendi bencil çıkarlarını gütmeye devam ederken İngiltere ve müttefikleri aşı bulmak ve tüm dünyanın sağlığını korumak için zor çalışmalar yapıyor. İngiltere bu tür siber saldırılara direnmeye devam edecek ve sorumluları adalete teslim etmek için müttefiklerle birlikte çalışacak" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, ilaç şirketlerinin ve araştırma merkezlerinin bilgisayarlarına kimlerin saldırdığını bilmediklerini ve kesinlikle bu saldırılara hiçbir ilgileri olmadığını söyledi.

Peskov, 2019 seçimlerine müdahale gibi hacker saldırısı suçlamalarının asılsız olduğunu, bu yüzden kabul etmediklerini kaydetti.