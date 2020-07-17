Ermenistan'dan Azerbaycan'ın nükleer tehdidine yanıt

Ermeni Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın uygulamakla tehdit ettiği eylemler, uluslararası beşeri hukukun ve özellikle Cenevre Konvansiyonu Birinci Ek Protokolü'nün esaslı ihlalidir. Bu tür tehditler, doğrudan devlet terörünün tezahürü olup Azerbaycan'ın soykırım eğilimlerini ortaya koyuyor" dendi.

Metzamor Nükleer Santrali'ni hedef alma tehdidinde bulunan Bakü yönetiminin Azerbaycan halkı da dahil tüm bölge halkları için tehdit oluşturduğunu kaydeden bakanlık, "Azerbaycan'ın nükleer tehditlerini kararlılıkla kınıyoruz. Bu tehditler, uluslararası toplumun bu üyesinde aklıselimin ve sorumluluk bilincinin olmadığını mutlak şekilde ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Mingeçevir barajını vurma tehdidine yanıt olarak Azerbaycan ordusunun elindeki füzelerin Metzamor Nükleer Santrali’ne ulaşma potansiyeline sahip olduğunu belirtmişti.