İspanya'da koronavirüs tespit edilen yaklaşık 100 bin vizon itlaf edilecek

İspanya’da bir vizon çiftliğinde yapılan taramalarda, hayvanların çoğunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine yaklaşık 100 bin vizonun itlaf edileceği açıklandı.

İspanya'nın kuzeyinde yer alan Aragon eyaletinde mayıs ayında, vizon yetiştirilen bir çiftlikte çalışan bir kişinin eşinde koronavirüs tespit edildi. Daha sonra yapılan taramalarda hastalığın diğer altı çalışana da bulaştığı saptandı.

Bunun üzerine vizonlar izole edildi ve takibe alındı. Ancak 13 Temmuz’da yapılan taramalarda, hayvanların yüzde 87’sinde virüs görüldü. Bunun üzerine yerel sağlık otoriteleri 92 bin 700 vizonun itlaf edilmesi kararını aldı. Kürkleri nedeniyle çiftlikte sürüler halinde yetiştirilen vizonların itlafından doğacak maddi zararın çiftlik sahibine ödeneceği belirtildi.

Aragon, İspanya’da Madrid ve Katalonya’nın ardından salgından en çok etkilenen bölgelerden biri olarak biliniyor. Bölgede 28 binden fazla kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 250 bini aştı.

Daha önce Danimarka ve Hollanda'daki vizon çiftliklerinde de koronavirüs salgını görülmüştü.