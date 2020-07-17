Almanya: Ordudaki kayıp mühimmat skandalına ilişkin soruşturma başlatıldı

Alman ordusunun (Bundeswehr) envanterinde bulunan, farklı kalibrelerdeki yaklaşık 60 bin merminin kayıp olduğunun anlaşılması üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Deutsche Welle’nin aktardığına göre, soruşturma, ‘dikkatsizlik, ihmalkârlık ve suç ihtimalleri’ üzerinde odaklanıyor.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Almanya Savunma Bakanlığı'nın bir sözcüsü, mühimmatın kayıp olma gerekçesinin henüz belirlenemediğini söyledi. Sözcü, "Ortada bir suç söz konusu olduğunda elbette olaya başsavcılık dahil olur. Şimdi yoğun bir soruşturma yürütüyoruz ve yalnızca KSK (Alman Komando Özel Kuvvetleri) içinde değil, tüm ordu içerisinde, süreci değerlendiriyoruz" dedi.

Mühimmatın dikkatsizlik ve ihmalkârlık sonucu belirli görev bölgelerinde unutulmuş veya bir suç unsuru teşkil edecek şekilde çalınmış olabileceği ihtimallerinin hesaba katılması gerektiğini belirten sözcü, durumun açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Sözcü, soruşturma konusunda devlet kurumlarının iş birliği yaptığını vurguladı.

Alman hükümetinin muhalefetteki çeşitli meclis gruplarının yönelttiği soruya verdiği yanıtta aktardığı resmi verilere dayanan Die Welt gazetesi, 2010 yılından bu yana 60 bin atımlık mühimmatın kayıplara karıştığını yazmıştı.

Hükümetin verilerine göre, kayıplara karışan, çeşitli kalibrelere sahip 96 bin merminin yalnızca yaklaşık 36 bini bulundu. Nerede olduğu bilinmeyen 48 bin mermilik mühimmatın, KSK bünyesinde kaybolduğu ve sözü edilen verilere yansıtılmadığı belirtiliyor.

KSK bu ay başında, bünyesindeki bir bölükteki aşırı sağcılığın mevcut olduğu suçlamalarıyla yeniden gündeme gelmiş ve Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in girişimiyle söz konusu bölüğün lağvedilmesine karar verilmişti.