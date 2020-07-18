Londra'da gözaltına alınan siyah vatandaşın boynuna diziyle bastıran polis görevden uzaklaştırıldı

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından polis şiddetine karşı yükselen öfke henüz dinmemişken, benzer bir olay da İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşandı.

Finsbury Park Metro İstasyonu yakınlarında perşembe günü polis siyah bir adamı silah bulundurma şüphesi ile gözaltına almaya çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde polisin adamı yere yatırdığı ve diziyle boynuna baskı uyguladığı görüldü. Siyah adamın polise "Bırak beni, boynumdan çekil, hiçbir şey yapmadım" diye bağırdığı duyuldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, olay ülke gündemine oturdu.

Londra'da gözaltına alınan siyah vatandaşın boynuna diziyle bastıran polis görevden uzaklaştırıldıhttps://t.co/Dkt7DbYcjY pic.twitter.com/BLdqdq1sM2 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 18, 2020

Polis Komiseri Yardımcısı Stephen House, yaptığı açıklamada görüntülerin son derece rahatsız edici olduğunu ifade ederken, bazı gözaltı tekniklerinin ise çok endişe verici olduğunu dile getirdi. House, görüntülerdeki polislerden birinin görevinin askıya alındığını, diğerinin ise operasyonel görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Komiser Yardımcısı, şüphelinin hâlâ gözaltında olduğunu aktarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise yaptığı açıklamada "Bu üzücü olaydan derinden endişe duyuyorum ve bunu acil bir durum olarak Metropolitan Polisi'nin üst düzey yetkilileriyle gündeme getirdik. Olayın Metropolitan tarafından hızlı bir şekilde gözden geçirilmesini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.