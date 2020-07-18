Almanya'da 4 askere Ülkücü Hareket'e mensup oldukları şüphesiyle soruşturma

Alman kamu televizyonu ARD'nin aktardığına göre, Alman parlamentosundaki Sol Parti hükümete soru önergesi verdi.

Hükümetin verdiği yanıtta, bu olaylardan birinde anayasaya sadakat eksikliğinin tespit edildiği, diğer 3 kişinin 'radikal gaye içinde olduklarına dair ipuçları' olduğu ifade edildi.

Hükümetin yanıtında ayrıca hareket üyelerinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile olası bağlantıdan ve hareket üyelerinin Türk yetkilileri ile gerçekleştirdiği görüşmelerden bahsediliyor. Alman hükümeti, MİT’in çıkarlarını ilerletmek için bu görüşmelerden yararlandığını düşünüyor.

Sol Parti temsilcisi Ulla Jelpke, Ülkücü Hareket gibi Türk grupların 'büyük tehdit' oluşturduğunu söyledi.

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), Ülkücü Hareket'i yabancı milliyetçi aşırılık örgütleri arasında gösteriyor. Alman hükümetine göre, ülkede harekete mensup yaklaşık 11 bin kişi bulunuyor. Ancak uzmanlara göre, üye sayısı çok daha fazla.