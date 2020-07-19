Almanya, İtalya ve Fransa’dan Libya’daki askeri ambargo ihlallerine karşı yaptırım tehdidi

Almanya, İtalya ve Fransa, Libya'ya yönelik uluslararası silah ambargosunun ihlali karşısında yaptırım tehdidinde bulunan ortak bir açıklama yayınladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortak bildirisinde, Libya’ya silah ambargosunu ihlal eden ülkelere karşı yaptırım uygulama olasılığını değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.

Almanya hükümeti tarafından yayılan bildirinin metninde, "Denizde, karada veya havada ambargo ihlallerinin devam etmesi durumunda yaptırım uygulama konusunu değerlendirmeye hazırız" ifadelerine ver verildi.

Üç ülkenin bu bağlamda Avrupa Komisyonu tarafından bir teklif beklediği kaydedilen bildiride, liderlerin Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi kapsamında Libya görüşmesini gerçekleştirdiği ifade edildi.

Almanya, İtalya ve Fransa liderleri Libya’da çatışan taraflara ve onlara destek veren ülkelere silah ambargosuna uyma ve 'giderek artan müdahaleyi sonlandırma' çağrısında bulundu.