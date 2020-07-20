Yunanistan Başbakanı: AB zirvesinin çıkmazdan bir çıkış yolu bulacağını umuyorum

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa’nın benzeri görülmemiş mali kriz karşısında bölünemeyeceğini ve Avrupa Birliği (AB) zirvesinin çıkmazdan bir çıkış yolu bulmak zorunda olduğunu söyledi.

AB üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programı ve gelecekteki bütçe konusunda iki gün devam eden müzakerelerde anlaşma sağlayamazken, zirve programı bir gün uzatıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, “Üç gündür müzakere ediyoruz ve bir anlaşmaya varmak için yeterince ilerleme kaydedilmedi. Umarım bugün çıkmazdan bir çıkış yolu bulabiliriz” dedi.

Avrupanın benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya kaldığına vurgu yapan Miçotakis sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başından beri, hepimizin uzlaşmaya varmamız gerektiğine işaret ettim, ancak bu tavizler, Avrupa'nın koronavirüs krizine ve neden olduğu ekonomik düşüşe karşı cesur tepkisi konusundaki hırslarımızı zayıflatamaz. Benzeri görülmemiş bir finansal krizle karşı karşıyayız ve bölünmüş veya zayıflamış görünme gibi bir durumumuz yok.”