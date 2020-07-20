Johnson aşı konusundaki umutları kırdı: Henüz o aşamaya gelmedik

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu yılın sonuna kadar koronavirüse karşı başarılı bir aşı geliştirilebileceğine dair bir söz veremeyeceğini söyledi. Johnson, “Henüz o aşamaya gelmedik” dedi.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi'nin yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyla ilgili 'iyi haberlerin açıklanabileceği' öne sürülürken, Başbakanı Boris Johnson umutları suya düşürdü.

Aşının, yıl sonuna kadar bulunamayabileceğini vurgulayan Johnson, “Bu yıl ya da gelecek yıl, bir aşı elde edeceğimizden yüzde 100 emin olduğumu söylemek, ne yazık ki, sadece bir abartı. Henüz o aşamaya gelmedik” dedi.

İlaç firması AstraZeneca tarafından desteklenen aşı çalışmaları hakkında 15 Temmuz’da bir değerlendirmede bulunan İngiliz televizyon kanalı ITV'nin editörlerinden Robert Peston, “Olumlu haberler en kısa zamanda (belki yarın) duyurulabilir” demişti.

İnsanlar üzerinde Faz 3 denemelerine başlanan bu aşı adayının daha önce 8 bin kişi üzerinde denendiği ve olumlu sonuç alındığı açıklanmıştı.