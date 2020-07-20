Macron AB zirvesi sırasında telefonla konuşan Kurz’u azarladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’u bütçe müzakereleri sırasında telefonla konuşması dahil 'saygısız davranışı' nedeniyle azarladı.

Politico’nun aktardığına göre, Macron telefonla konuşmak için müzakere masasından kalkan Kurz’u sert dille eleştirdi. Fransa lideri, “Görüyor musunuz? Umurunda değil. Diğerleri dinlemiyor, kötü bir tavır sergiliyor” ifadesini kullandı.

Sputnik’e konuşan bazı kaynaklar, Macron’un bu sözleri söyledikten sonra yumrukla masaya vurduğunu kaydetti. Kurz’un, Macron’un bu sözlerinden dolayı bozulduğu iddia ediliyor.