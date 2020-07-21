Yunanistan Cumhurbaşkanı, Papa'dan Ayasofya kararının gözden geçirilmesi için destek istedi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını görüşen Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Papa'dan önceki statüye dönüş yapılması için çabalarını sürdürmesini rica etti.

Yunanistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Katerina Sakellaropulu ve Papa Francis telefon görüşmesi yaptı.

Ayasofya'nın statüsünün camiye dönüştürülmesiyle ilgili kararı görüşmek için Papa'yı arayan Sakellaropulu, "Bu karar, bu ana sembolün insanlığa ve dünya kültür mirasına ait olduğunu düşünenleri derinden yaralıyor ve Türkiye'yi laik dünyanın değerlerinden, hoşgörü ve çoğulculuk ilkelerinden uzaklaştırıyor" dedi.

Ayasofya'nın statüsünün Türkiye'nin iç meselesi olmadığını, uluslararası toplumun doğrudan ve net olarak görüş bildirmesi gereken daha geniş kapsamlı bir konu olduğunu savunan Sakellaropulu, destek açıklaması için teşekkür ettiği Papa'dan kararın iptali için uluslararası toplum üzerindeki tüm nüfuzunu kullanmasını rica etti.

Açıklamaya göre Sakellaropulu'nun düşüncelerini paylaştığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararının siyasi olduğunu kaydeden Papa, kararın gözden geçirilmesi için çabalarına devam edeceğinin altını çizdi.

Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı'ndaki ayinde "Ayasofya'yı düşünüyorum ve acı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Danıştay, 10 Temmuz cuma günü aldığı tarihi kararla, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş, ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya Cami, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmişti.