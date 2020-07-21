Ukrayna’da bir kişi, 20 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünü rehin aldı

Ukrayna’nın Lutsk kentinde silahlı bir saldırganın 20 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünü durdurduğu ve içerisindekileri rehin aldığı bildirildi.

Polisi arayarak kendini Maksim Plohim olarak tanıtan saldırganın, otobüse yerleştirdiği patlayıcı maddeyi uzaktan kumandayla patlatacağı tehdidinde bulunduğu belirtildi.

В украинском городе Луцк неизвестный захватил автобус и взял в заложники около 20 человек.



Силовики ввели в области план «заложник», центр города перекрыт для обеспечения безопасности граждан.https://t.co/z7uYzI7oTk pic.twitter.com/0YBYs4yzy7 — Газета.Ru (@GazetaRu) July 21, 2020

​

Facebook’tan açıklama yapan polis yetkilileri, “Bölgede ‘rehine’ operasyon planı hazırlandı. Şehir merkezi vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla kapalı tutuluyor. Tüm polis hizmetleri olay yerinde çalışıyor” ifadelerine yer verildi.

Украина. Луцк.

Правоохранители ведут переговоры с вооружённым мужчиной, который захватил автобус с 20-ю заложниками. Введён оперативный план "Заложник". По непроверенной информации мужчина заявляет, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками. pic.twitter.com/wa0knFe76B — Panthera tigris altaica🇷🇺 (@PAltaica) July 21, 2020

​

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, otobüsteki yolcuların rehin alınması sırasında birkaç el silah sesinin duyulduğu ve otobüsün hasar gördüğünü belirtti.

Olayda yaralanan olup olmadığıyla ilgili henüz bir bilgi yok.

Ulusal Polis Bölgesel Bölüm Başkanı Yuri Kroşko, saldırganın birtakım taleplerde bulunduğunu ve ülkedeki sistemden memnun olmadığını söylediğini aktardı.

Polis ve Devlet Güvenlik Servisi (SBU) terörle mücadele birimlerinin rehineleri kurtarmak için operasyon hazırlığında olduğu ve harekete geçmek için henüz emir almadıkları belirtildi.

Savcılık saldırgan hakkında soruşturma başlattı. Ukrayna’da insanları rehin almak 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.