Fransa Maliye Bakanı: Londra'nın tersine Paris, Huawei'ye yatırım yasağı getirmeyecek

Bir yandan ABD Başkanı Donald Trump Çin teknoloji devi .Huawei'nin 5G ağlarından dışlanması için müttefik ülkelere baskı yaparken, diğer yandan Pekin Avrupa Birliği'ni (AB) bu baskıya boyun eğmesi halinde misillemeyle tehdit ederken, arada kalan ülkelerden birinden açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 5G ağında Huawei'ye yasak getiren Britanya'ya teşekkür ziyareti düzenlerken, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie de Çin telekom deviyle ilgili açıklama yaptı.

Le Maire, Huawei'nin Fransa'ya yatırım yapmasının engellenmeyeceğini duyurdu.

Le Maire'den sonra Pompeo konuştu

Ancak Fransız bakanın açıklaması sonrası, Pompeo, Londra'da düzenlediği basın toplantısında 'Çin'e karşı küresel koalisyon' talep ederek şöyle konuştu:

"Her ülkenin Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) kendilerine oluşturduğu tehdidi anladığını ve (Çin'e karşı) bizim hakkımız olanı yeniden tesis etmek için hem kendi kendine hem de kolektif şekilde çalıştığını görmek istiyoruz."

Öncesinde France Info Radyosu'na konuşan Le Maire, 'Britanya'nın tersine Fransa'nın Huawei'nin yatırım yapmasını yasaklamayacağını' söyledi.

'Stratejik yerler hariç'

Fransa'da Çin teknoloji devine 'toptan yasak getirilmeyeceğini, ancak bazı stratejik öneme haiz hassas yerlerle tesislerin korunacağını' belirten Maliye Bakanı "Huawei'ye 5G'ye yatırım yasağı getirmeyeceğiz gibi ulusal güvenlik çıkarlarımızı da koruyacağız" dedi.

Paris'in bu pozisyonunu pazartesi günü Çinli yetkililere teyit ettiğini aktaran Le Maire, 4G altyapısının yüzde 30'u Huawei tarafından oluşturulan 'Fransa’nın hiçbir şirkete ayrımcılık yapmayacağını' vurguladı. Diğer yandan Pekin'in Hong Kong ve Uygur politikalarını eleştirdi.