Yunanistan Dışişleri: Libya'nın yeni Suriye'ye dönüşmesinden korkuyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina'ya gelen Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında, Mısır parlamentosunun ordu birliklerinin ülkenin sınırları dışındaki operasyonlara gönderilmesine onay vermesini değerlendirdi.

Dendias, "Mısır parlamentosunun kararına gelince Yunanistan’ın bu kararla ilgili yorum yapmadığını söylemek isterim. Libya konusundaki tutumumuz, Berlin sürecinin amaçlarına ulaşılması ve Libya’da ateşkesin sağlanması. Yunanistan, Libya’daki çatışmaların tırmanmasını tedirginlikle takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Dendias, "Doğru bilgilendirildiysem Mısır parlamentosunun kararı Libya’daki diğer tarafların giderek büyüyen faaliyetleri ile bağlantılı ve savunma amacıyla alınan bir karar. Ama bizim tutumumuz, çatışmaların önlenmesi yönünde. Avrupa için olabilecek en kötü şey Libya’nın yeni bir Suriye’ye dönüşmesi olduğunu düşünüyoruz. Libya’nın normal hayata dönmesi için her şey yapacağız" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da gerilimi azaltmaya yönelik kararları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Savaş tehlikesi var. Her iki tarafın kırmızı çizgilerinin olduğunu ve Sirte ile Cufra yakınlarında silahtan arındırılmış bölgenin kurulması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.