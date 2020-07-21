Yunanistan’da 2 Rus denizciye 253’er yıl hapis cezası verildi

Yunanistan’da, 2 Rus denizci yasadışı göçmenleri taşıma ve insan ticareti suçlamasıyla her birisi 253 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Rusya Başkan Yardımcısı İvan Melnikov, sanıkların her yasadışı göçmen başına 7 ilâ 12 yıl hapis cezası aldığını, buna diğer suçlardan dolayı verilen cezaların da eklendiğini açıkladı.

Rus denizcilerin suçu kabul etmediği ifade edildi.

Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, denizciler Konstantin Semenov ve İvan Voznikovtsev’in geçen yaz aylarında Yunanistan’da gözaltına alınarak yasadışı göç organizasyonuyla suçlandığı belirtildi.

Daha önce Rusya’nın Atina Büyükelçiliği, Yunanistan cezaevlerinde 26 Rus vatandaşın bulunduğunu, hepsinin Türkiye topraklarından deniz yoluyla göçmenleri taşımakla suçlandığını bildirmişti.

Yunanistan’da yasadışı yollarla göçmenleri ülkeye taşıyan kişilere, taşıdıkları her göçmen başına onlarca yıl hapis cezası verilebiliyor. Daha önce 2 Rus vatandaşı daha yasadışı göçmenleri taşıma suçundan 395’er yıl hapis ve 6 milyon euro para cezası almıştı.