AFP: Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'de yüksek teyakkuza geçti

Türkiye'nin Meis Adası çevresinde 'denizcilik uyarı notu' olarak bilinen NAVTEX ilan ederek Oruç Reis sismik araştırma gemisinin sondaj faaliyetlerinde bulunacağını duyurması , Yunanistan'ı alarma geçirdi. Son olarak Fransız haber ajansı, Yunan donanmasının yüksek teyakkuza geçerek Ege Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırdığını duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Yunan donanma kaynağı, Yunan donanmasının yüksek teyakkuz kapsamında Ege Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırdığını söyledi.

Öncesinde Türkiye salı günü NAVTEX (Denizcilere Duyuru) yayımlayarak Oruç Reis araştırma gemisinin 21 Temmuz tarihinden itibaren Rodos ile Meis adaları arasında yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Yunan hükümeti, Türkiye'yi kıta sahanlığına girmek ve egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamıştı.

AFP'ye konuşan Yunan donanma kaynağı, "Donanma birimleri dünden beri Ege Denizi'nin güneyi ve güneydoğusuna konuşlandırılıyor. Birimler her türlü faaliyete karşılık vermeye hazır" dedi.

Yunan donanmasının denizcilere Türkiye'nin yayımladığı NAVTEX'i dikkate almadan faaliyetlerini devam ettirme çağrısı yaptığı da belirtildi.

Atina bu araştırmanın yapılacağı bölgenin Yunan kıta sahanlığında kaldığını savunurken, Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bugünkü açıklamasında Atina'nın suçlamalarını reddetmişti.

Dün Yunan gazetesi Kathimerini, 2 Ağustos’a kadar Meis Adası'nın güneyi ve doğusunda Oruç Reis sismik araştırma gemisinin sondaj çalışmalarında bulunacağının açıklanması nedeniyle Yunanistan genelindeki ordu birliklerinin alarma geçirildiğini duyurmuştu.

Başbakan Kyriakos Miçotakis de Türkiye'nin Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarından vazgeçmemesi durumunda Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım uygulamak dışında başka bir seçeneğinin olmadığını söyledi.

Dışişleri ve Savunma Bakanlarının yanısıra Genelkurmay Başkanı ile durum değerlendirmesi yapan Miçotakis, ulusal güvenlik sorunlarıyla ilgili bilgilendirmek için perşembe ve cuma günleri parti liderleriyle ayrı ayrı görüşmeler yapacağını belirtti.

Yunan Dışişleri de "Türkiye'ye egemenlik haklarımızı ihlal eden ve bölgede barışla güvenliğe zarar veren yasadışı faaliyetlerine derhal son vermesi çağrısı yapıyoruz" dedi.

AB daha önce Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında enerji sondajına bazı yaptırımlar getirmiş, Libya'daki askeri faaliyetleriyle ilgili uyarılarda bulunmuş ve İstanbul'daki Ayasofya'nın camiye çevrilmesini kınamıştı.