Kıbrıs: Türk Navtex’i Kıbrıs ve Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ediyor

Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Panayiotis Sentonas, Türkiye'nin bölgedeki eylemlerine ilişkin daha kararlı bir Avrupa pozisyonuna ihtiyaç olduğunu söyledi.

AMPE haber ajansının aktardığına göre Sentonas, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in perşembe günü Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüşeceğini belirterek, 'Türkiye'nin ihlal provokasyonları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile enerji ve ikili ilişkilerle ilgili konuların ele alınacağını' kaydetti.

Sentonas, Türkiye’nin ilan ettiği Navtex’in Kıbrıs ve Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve ülkesinin konuyu yakından takip ettiğine vurgu yaparak, “Yunan hükümeti ile istişareler yapıyoruz, ancak Avrupalı ortaklarımızla da temaslar kurduk” ifadesini kullandı.