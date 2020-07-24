Yarışa Fransa da katıldı: Potansiyel hasmane hamlelere karşı yeni uzay programına 4.3 milyar euro harcanacak

ABD, Çin gibi ülkelerin uzay programlarına hız verdiği dönemde denkleme Fransa da dahil oldu. Uzayın dünya güçleri arasında potansiyel hasmane hamlelere sahne olduğunu söyleyen Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yeni uzay programına yönelik harcamaları yüz milyonlarca euro artıracaklarını duyurdu.

Yeni Hava ve Uzay Kuvvetleri kuracaklarını teyit eden Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, buna başta planlanandan daha fazla para harcayacaklarını açıkladı.

Parly, 2025 yılına gelindiğinde 500 askeri yetkilinin görev alacağı yeni Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne 2019-2025 bütçesi döneminde 4.3 milyar euro yatırım yapacaklarını duyurdu.

Daha önce bu rakam 3.6 milyar euro olarak belirlenmişti.

Parly, bu kanalizasyonu, Geçmişte ortak kamu yararı için bilimin hizmetinde olduğu varsayılan uzayın artık ülkelerin küresel üstünlük için birbiriyle mücadele ettiği uzama dönüşmesiyle açıkladı.

Geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni uzay girişimini açıklarken başvurduğu söylemi tekrarlayan Savunma Bakanı "Kesinlikle silah yarışına girmiyoruz" diyerek ekledi:

"Ancak ben ülkemizin karşı karşıya kalabileceği tehditleri tümüyle tanımladığımızdan emin olmakla sorumluyum."

2017'de Paris'in Rus uydusu Olymp-K'yı güvenli askeri iletişim için fırlatılan Fransız-İtalyan uydusu Athena-Fidus'a casusluk yapmakla suçladığı olayı hatırlatan Parly, "Diğer uyduların bizimkiler yaklaşıp sinyallerini karıştırdığı, zarar verdiği ve hatta yok ettiği bir vakıa. Tez zamanda küçük devriye uydularımız olacak, bu sayede her türlü dostane olmayan manevranın sorumlularını saptayıp tanımlayabileceğiz."