Sürü bağışıklığı uygulatırken ölümden dönen BoJo'dan aşı karşıtlarına: Kaçıklar

Bulanı hem kurtarıcı hem de zengin edecek koronavirüs aşısıyla ilgili Oxford'dan olumlu haberler gelirken, sürü bağışıklığı uygulatırken Kovid-19'a yakalanan Britanya Başbakanı da aşı karşıtları için "Bunlar kaçık" dedi.

Zamanın ruhu popülist politikaların vücut bulduğu siyasi liderlerden Britanya Başbakanı Boris Johnson (BoJo), zamanın ruhunun göstergelerinden aşı karşıtlığına sert çıktı.

Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca şirketiyle birlikte yürüttüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çalışmasının insanlarla klinik deneylerde bağışıklık sistemini işlettiği haberleri gelirken, BoJo, aşı karşıtlarını 'kaçıklar' diye niteledi.

Londra'da bir tıp merkezinde konuşan Muhafazakar Partili Başbakan, "Şimdi tüm bu aşı karşıtları çıktı, değil mi, bunlar kaçık, bunlar kaçık" dedi.

The Prime Minister @BorisJohnson has hit out at opponents of vaccines, telling nurses at a GP surgery in London: "There's all these anti-vaxxers now. They are nuts, they are nuts."



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BoJo'nun aşı karşıtlarını paylaması, tüm dünyada zamana karşı yürütülen Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarında Britanya'nın bir adım önde gözüktüğü sırada geldi.

Boris Johnson has described anti-vaxxers as "nuts", as he urged everybody to get a flu jab. https://t.co/lSGCO805qD — Evening Standard (@standardnews) July 24, 2020

Aşının insan vücudunda kalıcı ağır zarar yarattığına dair kanıtlanmamış iddialar yayanlar, koronavirüs pandemisinde aşıya muhtaç olununca geri çekilmek yerine yeni bir cephe açtı.

Bu kez de ilaç devleri ve/ya Mcrosoft kurucusu Bill Gates'in aşıyı suistimal ederek insanlara çip takacağı ve tüm dünyayı yönlendireceğine dair komplo teorisi yayıldı. Hiçbir kanıt sunulmayan komplo teorisine Gates'den yalanlama geldi.

Haziran sonunda düzenlenen YouGov anketine katılan Britanyalıların altıda biri, bulunur ve piyasaya çıkarsa, Kovid-19 aşısı kesinlikle ya da muhtemelen yaptırmayacaklarını söyledi.

BoJo ise Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) kışın ikinci Kovid-19 dalgasının patlak vermesi halinde hizmete yetişemeyeceğine dikkat çekerek Britanya'da herkesin grip aşısı olması gerektiğini söyledi. Bununla birlikte 2021 ortasında Kovid-19'u geride bırakma umudunu dile getirdi.