Atina ve Selanik'te Ayasofya protestosu

Yunanistan’ın Selanik kentindeki Hıristiyanlar, İstanbul’daki Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini protesto etmek amacıyla yerel Ayasofya kilisesine gelerek ilahiler okuyor.

Selanik'te başka bir grup protestocu ise Türkiye Konsolosluğu'na doğru yürüdüğü, eylemler sırasında Türk bayrağının yakıldığı görüldü.

Πορεία Θεσσαλονίκη Sputnik Ελλάδα paylaştı: 24 Temmuz 2020 Cuma

Ayrıca, başken Atina'da da Ayasofya protestoları başladı. Göstericiler eski parlamento binasının bulunduğu Stadiou Sokağında bir araya geldi.

Politikacı, yazar ve ilahiyatçılar da Ayasofya'nın camiye çevrilmesine olan tepkilerine ilişkin açıklamalar yapıyor.