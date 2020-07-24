Karadağ’da düzenlediği ayinle Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini protesto eden papaza soruşturma açıldı

Karadağ’da, Ayasofya’da Cuma namazının kılınmasını protesto etmek amacıyla kiliselerde ayinler düzenlendi, çanlar çalındı. Podgorica’daki Mesih’in Diriliş Kilisesi’ndeki ayine Metropolit Amphilochius başkanlık etti. Amphilochius, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini “delilik” olarak nitelendirdi.

Karadağ polisi, kiliseye gelerek ayini videoya kaydetti. Ayin bittikten sonra kilisenin papazı Branko Vujacic’e mahkeme celbini sunarak ona karşı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Karadağ İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Polis, saat 9.30 (TSİ 10.30) sularında Mesih’in Diriliş Kilisesi’nde, B. V.’nin de katıldığı ayinde yaklaşık 40 kişi tespit etti. Bununla Sağlık Bakanlığı’nın, açık havada aralarında 2 metrelik mesafenin korunması şartıyla en fazla 40 ve kapalı mekanlarda en fazla 20 kişinin bir araya gelmesini öngören toplantı yasağı ihlal edilmiş oldu” ifadesine yer verildi.

Papaza karşı, “Kovid-19 enfeksiyonuna karşı mücadelede sağlık önlemlerini uygulamama” maddesinden soruşturma başlatıldığı belirtildi.