Yunan Dışişleri: Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi insanlığın kültürel mirasına indirilen darbe

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya’nın bugün kılınan Cuma namazıyla ibadete açılmasını değerlendirdiği açıklamasında, “Önemli kültürel anıtların niteliğinin değiştirilmesi beşeriyetin kültürel mirasında tartışılmasız darbedir” ifadesini kullanarak, “bunun Türkiye’nin 1972 UNESCO Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerinin ihlali ve Türkiye’nin imajına düşürülen gölge” olduğunu kaydetti.

Ayasofya düzeyindeki anıtların politik amaçla kullanılmaması gerektiği görüşüne yer verilen açıklamada, “Bu tür anıtlar, dünya topluluğunun birliğine ve uzlaşmasına katkıda bulunmalı. Anıtın kullanma biçiminin değiştirilmesi, sembolizmine ek olarak, binanın bütünlüğü, içindeki mozaikler ve diğer sanat eserleri için önemli riskler oluşturuyor” dendi.

“Bu konunun dünya topluluğunu ilgilendirmeye devam etmesini sağlamak için çaba göstereceğiz, çünkü UNESCO dünya mirası anıtı olan Ayasofya’nın kullanım biçiminin değiştirilmesi, tüm beşeriyeti ilgilendiren sorun” diyen Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, “Yakınlaşmalara ve birleşmeye yol açacak eylemlere ihtiyaç duyulan bir zamanda, dini ve kültürel bölünmeleri şiddetlendiren ve üstesinden gelmek yerine çatlakları derinleştiren adımlar, halkların karşılıklı anlaşılmasına ve yakınlaşmasına katkıda bulunmayor” diye ekledi.