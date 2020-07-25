Almanya’da apartmanın üzerine küçük uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Almanya’nın Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düştü.

Yetkililer, apartmanda iki ailenin yaşadığını ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

BREAKING Plane crashes into apartment block leaving two dead and pilot missing https://t.co/QJLqc2Vtzh — Daily Star (@dailystar) July 25, 2020

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Polis ekipleri kazanın ardından bölgeye giriş ve çıkışları durdururken, itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.