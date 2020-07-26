Yunan Dışişleri'nden Ankara'ya: Uluslararası toplum Türkiye'nin dini ve milliyetçi fanatizm çığırtkanlığını izliyor

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Uluslararası toplum 21. yüzyılda bugünkü Türkiye'nin dini ve milliyetçi fanatizm çığırtkanlığını izlemektedir. Bu tür tutumlar kınanmıştır ve cevap vermeye değmez ve uluslararası toplumda bu tür söylemleri kullananları ve tetikleyenleri maruz bırakmaktadır" ifadeleri kullanıldı.