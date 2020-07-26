Donetsk ile Lugansk, tam ve süresiz ateşkes ilan etti

Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ile Lugansk bölgeleri, yarın itibarıyla Kiev hükümet güçlerine karşı tam ve süresiz ateşkes ilan edeceklerini açıkladı.

Donetsk güçlerinin başındaki Denis Sinenkov denetimindeki milislere yönelik mesajında, “Tüm askerlere, 27 Temmuz 2020 00:01 itibarıyla tabancalar dahil tüm silahların kullanılmasını yasaklıyorum” dedi.

Sinenkov söz konusu emrinin birliklerin tümüne iletildiğini, tüm komutanların kendi güçlerini bilgilendirdiğini belirterek şöyle devam etti:

“Tüm temas hattı boyunca komutanlarımız varılan anlaşmaya uyulup uyulmadığını kontrol edecektir. Karşı tarafın milis güçlerimize karşı salgırgan eylemlerde bulunması halinde, bu yönde bir emir alınırsa gereken eylemlere girişmeye hazır olacağız.”

Lugansk milis güçlerinin başındaki Yan Leşenko da bu gece yarısından sonra tüm temas hattında ateşkes uygulayacaklarına dair bir açıklama yaptı.

Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların sona erdirilmesi için oluşturulan temas grubu bu hafta Belarus’un başkenti Minsk’te yaptıkları görüşmelerinde bölgede ateşkes sağlanması için yeni tedbirler üstünde anlaşmıştı.

Ukrayna’nın doğusunda Kiev güçleri, buradaki bağımsızlık yanlısı milislere karşı 2014’ten beri askeri operasyon yürütüyor.