Kiev Donbass’a BM barış misyonlarına katılım deneyimine sahip askerler gönderiyor

Merkezden yapılan açıklamaya göre Kiev, Donbass bölgesine BM çatısı altındaki barış misyonlarına katılım deneyimine sahip askeri personel gönderme kararı aldı. Bu kişiler, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde ilk savunma hattına konuşlandırılacak.

Merkezin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya ait askeri birliklerinse gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek tam ve kapsamlı ateşkese hazırlıklarını sürdürdükleri ifade edildi.

‘Medya mensuplarının ve çekim ekiplerinin çalışacağı öngörüldü’

“Ukrayna toplumuna ve dünya topluluğuna Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki mevcut durum hakkında hızlı bir şekilde bilgi aktarılması amacıyla temas hattının çeşitli bölgelerinde yerli ve yabancı medya kuruluşlarına mensup muhabirlerin ve çekim ekiplerinin çalışacağı öngörüldü” denilen açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin anlaşmanın ihlali durumunda karşı tarafa karşı koymaya hazır oldukları, Ortak Operasyon Merkezi’nde bunun için gerekli ek kaynakların oluşturulduğu vurgulandı.

Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların sona erdirilmesi için oluşturulan temas grubu üyelerinin bu hafta Belarus’un başkenti Minsk’te yaptıkları görüşmede, bölgede ateşkes sağlanması için yeni tedbirler üstünde anlaşmıştı. Donetsk ve Lugansk askeri yönetimlerinin de verdiği talimat üzerine ateşkesin bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.