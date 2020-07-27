Lucescu, Dinamo Kiev'den dört gün sonra istifa etti

Son olarak Türkiye erkek A milli futbol takımının başında tartışmalı bir dönem geçiren Mircea Lucescu, 4 gün önce sözleşme imzaladığı Dinamo Kiev'den ayrılmaya karar verdiğini açıkladı.

74 yaşındaki Rumen teknik direktör, istifa açıklamasında "Taraftarların düşmanca yaklaştığı bir yerde çalışamam. Korkak biri değilim. Bunu Galatasaray'dan Beşiktaş'a ve Dinamo Bükreş'ten Rapid Bükreş'e giderek göstermiştim. Ancak taraftarlarımın bana hakaret etmesi, kabul edilemez" dedi.

Türkiye'de ayrı takımlarda -Galatasaray ve Beşiktaş- iki yıl üst üste şampiyonluk yaşamasıyla tanınan kurt hoca, 2004-2016 arasında Ukrayna'daki Shakhtar Donetsk'in başında çok başarılı bir dönem geçirmişti.