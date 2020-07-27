Almanya Dışişleri Bakanı: Artık Türkiye'ye Suriye savaşında kullanabileceği silah satmıyoruz

Avrupa Birliği ve Almanya'nın dış politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Maas, Berlin'in artık Ankara'ya sadece deniz kuvvetlerinde kullanılan silahlardan verdiğini söyledi.

Almanya'nın General Anzeiger gazetesine uzun bir mülakat veren Dışişleri Bakanı Heiko Maas, artık Türkiye'ye deniz kuvvetlerinde kullanılanlar hariç silah vermediklerini açıkladı.

Dünyanın dördüncü büyük silah ihracatçısı Almanya'nın Suriye ve Lübnan savaşlarına müdahil olan Türkiye'ye silah satışını niye tümden kesmediği sorusu üzerine Dışişleri Bakanı Maas, "Türkiye artık Almanya'dan Suriye savaşında kullanabileceği silah alamıyor. Artık sadece deniz kuvvetlerinde kullanılan silah veriyoruz" dedi.

Denizaltı satışı olup olmadığının sorulması üzerine Maas "Türkiye bir NATO müttefiki. Ankara'daki hükümet, ittifakın tamamının koruma altına alınmasını sağlayan görevler üstlendi" hatırlatmasını yaptı.

"Türkiye'nin Suriye'de yaptığı bizim için kabul edilmezdir. Dolayısıyla Almanya'nın silah ihraç etmesi için Türkiye'nin yaptığı çok sayıda başvuruyu artık kabul etmemekteyiz" diye devam eden Maas, "Bu bir NATO müttefikine karşı atılmış çok ileri bir adımdır" diye ekledi.

Daha önce Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Türkiye'ye yönelik sert eleştiriler yöneltmiş olan Almanya Dışişleri Bakanı, AB'nin silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım planlarıyla ilgili de konuştu.

Yabancı güçlerin Libya'ya silah göndermesine göz yummayacaklarını söyleyen Maas, şu uyarıda bulundu:

"Almanya, Fransa ve İtalya olarak ilk aşamada Libya'ya üçüncü ülkelerin talimatıyla silah gönderen şirketlere, AB yaptırımları uygulanması konusunda mutabakata vardık. Bunun sonuç vermemesi halinde, silah ambargosunu ihlal eden devletlere karşı da yaptırım uygulamaya hazır olmak zorundayız."