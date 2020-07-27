Bulgaristan'da sağ partiden Türkiye’ye yanıt olarak Sofya’daki camiyi müzeye dönüştürme çağrısı

VMRO Ulusal Gençlik Komitesi’nin geçen Cuma günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 16. yüzyılda inşa edilen ve Sofya’nın tek faal camisi olan Banyabaşı Camii’nin müzeye dönüştürülmesi talep edilerek, “Bulgaristan’ın kalbinde camiye yer yok” dendi.

Açıklamada, “Böyle kesin tutum sergileyerek komitemiz, Türkiye’nin simgesel Ayasofya’yı camiden tekrar faal camiye dönüştürerek göstermelik eylemde bulunduktan sonra Bulgaristan’ın karşılık vermesi gerektiği konusunda ısrarcı” ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ayasofya’daki ilk Cuma namazıyla, “doğu ülkesinin defalarca Hıristiyan Avrupa’yı yok ettiği” zamanların yöntemine başvurduğunu sergilediğini iddia eden VMRO Ulusal Gençlik Komitesi, “Erdoğan bu eylemleriyle Türkiye’nin laik ülke olmayı reddettiğini ve Avrupa medeniyetinde kendine yer aramak yerine Müslüman medeniyetinde lider olmayı tercih ettiğini açıklıyor. Bu, ülkenin laik değil dini olacağı yönünde net bir beyanname” diye yazdı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da geçen Cuma günü Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin protesto edildiği bir gösteri düzenlendi.

Bulgaristan Meclisi Başkan Yardımcısı, sağ popülist parti Volya’nın lideri Veselin Mareşki, komşunun eylemlerine göz yummamaları gerektiğini belirterek, “Ortodoks Hıristiyanlar olarak, tüm Hıristiyan alemine yönelik bu provokasyona karşı kayıtsız kalamayız” açıklamasında bulundu.