Almanya'da Türklere ırkçı tehdit mektupları gönderen eski polise gözaltı

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Landshut kentinde ikamet eden 63 yaşındaki eski polis memuru, 8 ayrı eyalette 'NSU 2.0' imzalı yüze yakın ırkçı tehdit mektubu gönderdiği gerekçesiyle eşiyle birlikte gözaltına alındı.

Aralarında birçok Türkün de bulunduğu siyasetçi, gazeteci ve sanatçıya gönderilen ırkçı mektuplar, aynı zamanda ölüm tehdidi de içeriyordu.

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, Yeşiller Partisi Milletvekili Filiz Polat, Sol Parti milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut tehdit mektubu alanlar arasında bulunuyor.