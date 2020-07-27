Bulgaristan 10 ülkeden yolcu kabul etmeye başlayacak

Bulgaristan turizme dayalı ekonomisini canlandırmak amacıyla 10 ülkeden turist kabul etmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ, Moldova, İsrail ve Kuveyt’ten gelen ve 72 saat önce yapılmış negatif Kovid-19 test sonucu olan yolcuların ülkeye kabul edileceğini duyurdu.

Bakanlık, ayrıca Ukrayna’dan gelen yolcuların 30 Temmuz’dan itibaren aynı şartlar altında ülkeye girişlerine izin verileceğini açıkladı.

Bulgaristan’da toplam korona virüs vaka sayısı 10 bin 427’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 340’a ulaştı.