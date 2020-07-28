Yunanistan: Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi tüm dünyaya provokasyon

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Peças, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin sadece Yunanlar ve Hıristiyanlar değil, tüm Batı ve uygar dünyaya yönelik bir 'provokasyon' olduğunu söyledi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Peças, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Peças, "Ayasofya'nın Cuma günü camiye dönüştürülmesi ve orada düzenlenen şov, sadece Yunanlar ve tüm Hıristiyanlar değil, tüm Batı ve uygar dünyaya yönelik provokasyon. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Yunanistan’da demokrasi onarım yıldönümünün kutlanmasıyla ilgili açıklamasında kaydettiği gibi, Türkiye’nin bu eylemleri güç değil, zayıflık göstergesi. Onların elbette dünya miras anıtının parıltısını gölgeleme gücü yok. Bu yüzden dünya düzeyinde bu eylemin kınanmaya güçlenerek devam edilmeli" ifadelerini kullandı.

Yunanistan, Ayasofya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüz binlerce Müslümanın katılımıyla kılınan Cuma namazı, 'Türkiye'nin Sünni dünyadaki rolünün güçlendiğini sergilemeye yönelik bir şov' olarak değerlendiriyor.