Ukrayna ordusu ile Donbass'taki güçler arasında ateşkes ilan edildi

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Ukrayna ordusu ile milisler arasında sağlandığı açıklanan ateşkes, bu geceden itibaren yürürlüğe girdi.

Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri arasında Nisan 2014'ten beri devam eden krizde askeri ve sivil kayıplara son verme umutlarını yeniden yeşerten bir aşamaya geçildi.

23 Nisan'da Rusya, Ukrayna ve AGİT temsilcilerinden oluşan Üçlü Temas Grubu toplantısı sonucunda mutabakat sağlandığı açıklanan tam ve kapsamlı ateşkes süreci bu gece itibarıyla başladı.

Süresiz olduğu belirtilen ateşkesin bölgedeki çatışmalar durana kadar uygulanacağı vurgulandı. Ateşkes rejimii, her türlü silahların kullanımını, ağır silah konuşlandırılmasını, saldırgan ve sabotaj amaçlı eylemleri yasaklarken anlaşmayı bozan tarafa disiplin cezası verilmesini öngörüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy, dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Üçlü Temas Grubu'nun ateşkesle ilgili ek önlemler konusunda vardığı mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.

"Ukrayna’daki iç krizin çözümünün çeşitli yönleri ayrıntılı şekilde tartışıldı. Minsk Temas Grubu çerçevesinde müzakere çabalarının verimliliğinin artırılması gerektiği belirtildi" denilen açıklamaya göre, Zelenskiy’in Minsk Anlaşmalarının alternatifi olmadığı beyanı üzerine Putin, Kiev yönetiminin bunu pratikte de desteklenmesi gerektiğini söylemişti.

Kiev güçleri ile Donbass'taki milisler arasında 6 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaları sonlandırmak için şimdiye dek birçok girişim yapılmış ancak başarı sağlanamamıştı.

Çatışmalarda bugüne kadar 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.