Yunanistan'da maske kullanımıyla ilgili yeni karar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının turizm sezonunun açılmasıyla birlikte tekrar artışa geçtiği Yunanistan’da Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, virüsle mücadele etmek için yeni bir karar aldıklarını açıkladı.

Bakan yardımcısı, virüsün yayılmasını engellemek için yarından itibaren daha çok kapalı kamusal alanlarda maske takmayı zorunlu hale getirdiklerini söyledi.

Kiliseler muaf tutuldu

Yeni uygulamaya göre, kiliseler hariç maske takmak perakende satış mağazaları, ofisler, bankalar, yemek dükkanları ve fırınlarda zorunlu oldu.

10 gün önce süpermarketlerde de maske takmak zorunlu hale getirildiği ülkede, toplu taşımada da maske takmak zorunlu.

Vaka sayısını düşük tutmakta başarılı olan Yunanistan’da şimdiye kadar 4 bin 227 vaka tespit edilirken, 202 kişi hayatını kaybetti.