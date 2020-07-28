Paşinyan: Rusya, Azerbaycan sınırında istikrar sağlanmasında önemli rol oynadı

Rus RBK televizyonuna demeç veren Paşinyan, "AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları, önemli bir istikrar sağlayıcı rol oynadı. Burada özellikle Rusya'nın oynadığı rolün altı çiziliyor. Kremlin'in eylemlerinin, Rus Dışişleri ve Genelkurmay Başkanlığı'nın dahlinin şu anda görece istikrarlı bir durumun sağlanmasında önemli bir rol oynadı. Rusya'nın rolü, elbette son derece yapıcıydı" dedi.

Paşinyan, birçok Ermeni vatandaşının "Türkiye Azerbaycan'ı açık şekilde desteklerken neden Ermenistan'ın stratejik partneri olan Rusya Erivan'a aynı şekilde destek vermiyor?" sorusunu yönelttiğini anlattı.

Ermeni Başbakan, bu soruya yanıtını ise şöyle açıkladı: "Rusya'nın AGİT Minsk Grubu'nun başkanı olduğunu ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü için çalıştığını anlamalıyız. Rusya önemli ve ana arabulucu, eylemlerinin bu çerçevede olması gerekiyor."

İki eski Sovyet cumhuriyetlerinin sınırındaki çatışmalar temmuz ortasında başlamıştı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde. Ancak yeni çatışmalar, Karabağ’ın yüzlerce kilometre uzağındaki bir sınır bölgesinde yaşandı.

Çatışmalarda şimdiye dek her iki taraftan 20 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.