Paşinyan: Sınırda istikrar sağlanmadan Aliyev'le görüşmem imkansız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrarlı bir durum sağlanmadan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le buluşmasının imkansız olduğunu söyledi.

Rus RBK televizyonuna demeç veren Paşinyan, "Buluşma, ana hedef değil. Öncelikle durumu istikrara kavuşturmamız gerekir. Ermenistan'ı tehditler altında müzakere sürecine çekme girişimleri bizim için kabul edilemez. Bu imkansız. Ermenistan'la güç dili kullanılarak konuşulmaması gerektiğini daha önce birçok kez ifade ettim" dedi.

Paşinyan, sınır hattındaki ateşkes ihlallerini izleme ve soruşturma mekanizmaları kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Sözünü ettiği mekanizmaların AGİT Minsk Grubu tarafından kurulması gerektiğini kaydeden Paşinyan, "Bu konu, her zaman gündemimizdeydi ancak Azerbaycan önerileri kabul etmedi. Umarım, 12 Temmuz'da başlayan gerilim sürecinden sonra bu kararı alırız" ifadelerini kullandı.

İki eski Sovyet cumhuriyetlerinin sınırındaki çatışmalar temmuz ortasında başlamıştı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde. Ancak yeni çatışmalar, Karabağ’ın yüzlerce kilometre uzağındaki bir sınır bölgesinde yaşandı.

Çatışmalarda şimdiye dek her iki taraftan 20 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.