Bulgaristan-Yunanistan doğalgaz boru hattında kaza meydana geldi

Yunanistan sınırına yakın Kulata yerleşim bölgesindeki Bulgar-Yunan doğalgaz boru hattında teknik bir kaza meydana geldi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan sınırına yakın Kulata yerleşim bölgesindeki Bulgar-Yunan doğalgaz boru hattında teknik bir kazanın meydana geldiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında pazartesi günü meydana gelen kazada boru hattının yaklaşık 200 metrelik kısmının hasar gördüğü belirtilerek, “Gaz boru hattının hasar gören kısmı izole edildi. Kazanın giderilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Yaralanan kimse yok. Kazanın nedeni uzmanların yaptığı incelemeden sonra belli olacak” denildi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, gazetecilere demecinde kazanın boruların aşınması nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirterek, sorunun önümüzdeki saatlerde giderileceğini ve Yunanistan'a gaz akışının devam edeceğini belirtti.