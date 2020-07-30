İngiltere'nin araç üretiminde yüzde 50'ye yakın düşüş

İngiltere'de Covid-19 salgını nedeniyle Nisan ayından bu yana rekor düşüş gösteren araç üretimi, Haziran ayında az da olsa toparlanmasına rağmen yüksek oranlı düşüşünü sürdürdü.

İngiltere Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği (SMMT) verilerine göre, üretim Haziran ayında yıllık %48.2 gerileyerek 56 bin 594 oldu.

Nisan ayında üretim %99.7 düşüşle sadece 197 olmuş ve tarihin en düşük üretim rakamını görmüştü.

Mayıs ayında düşüş %95.4 olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı ayında üretim 109 bin 226 seviyesindeydi. İç piyasaya üretim %63,8 düşüşle 6 bin 670 oldu. İhracat %45.0 düşüşle 49 bin 924 olarak gerçekleşti. İhracatın toplam üretim içindeki payı %88.2 seviyesine geldi.