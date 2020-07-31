İspanya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son haftalarda dikkati çeken günlük vaka sayılarındaki artışın devam ettiği gözlendi.

Ülkede olağanüstü halin (OHAL) sona erdiği 21 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük yeni vaka sayısı bugün kaydedildi.

Yeni vakaların yaklaşık üçte biri, ülkenin kuzeydoğusundaki Aragon bölgesinde (511) tespit edildi.

Son üç gündür yeni vakalarda hızlı artışın olduğu başkent Madrid'de ise son 24 saatte 372 yeni vaka belirlendi.

Toplam vaka sayısının 288 bin 522'ye ulaştığı İspanya'da Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise son 7 günde 12 artışla 28 bin 445 olarak güncellendi.

Vakaların arttığı yerlerde, vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları tavsiye edilirken ayrıca aile ve arkadaşlar arasında 10 kişiden fazla toplanmama, eğlence merkezlerinin kapatılması ve sosyal mesafe şartı aranmaksızın kamusal alanda maske takma şartı gibi OHAL dönemindekine benzer ek önlemler getiriliyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti, Kovid-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 1735'e çıktığını duyurdu.

Son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısının 204 olduğu ve salgından en fazla etkilenen bölgenin başkent Lizbon olmaya devam ettiği kaydedildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 51 bin 72'ye çıkarken, iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 343 artışla 36 bin 483 olarak açıklandı.