Polonya'dan Gazprom'a Kuzey Akımı-2 nedeniyle 57 milyon dolar ceza

UOKİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazprom'a Kuzey Akımı-2 ile ilgili soruşturmada kendileriyle işbirliği yapmayı reddettiği gerekçesiyle ceza verildi. Rus gaz devine verilen ceza tutarının 213 milyon zıloti (57 milyon dolar) olduğu kaydedildi.
UOKİK, Gazprom'un Kuzey Akımı-2'yi finanse etmeye yönelik konsorsiyumun kurulmasıyla ilgili belgeleri sunmadığını belirtiyor.
Açıklamada, "Yılın başında Gazprom’dan alt kuruluşu tarafından Kuzey Akımı-2’nin inşaatını finanse eden şirketlerle akdedilen anlaşmaları sunmasını istedik. Şirket bu bilgiyi bize vermedi” ifadeleri kullanıldı.
UOKİK, Gazprom, Royal Dutch Shell, OMV, Uniper, Wintershall ve Engie Energy olmak üzere 6 şirkete gerekli izne sahip olmadan konsorsiyum kurulduğu suçlamasında bulunuyor.
UOKİK haziran ayı başında tekel kurulmasını önleyici soruşturma kapsamında kendileriyle işbirliği yapmadığı gerekçesiyle Gazprom'a dava açmıştı.
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