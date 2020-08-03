Timoşenko, Ukraynalıların ‘trajik hatasını’ açıkladı

Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Batkivşina Partisi lideri Yuliya Timoşenko, Ukraynalıların mevcut hükümeti seçerek ‘trajik bir hata’ yaptıklarını, ancak bu yıl yapılacak bölgesel seçimlerin bu hatayı düzeltmek için bir fırsat olduğunu belirtti.

112 Ukrayna televizyonuna konuşan Timoşenko “Böyle bir iktidarın seçilmesi, böyle bir devlet başkanının seçilmesi ve daha sonra yetersiz ve profesyonel olmayan bir hükümetin kurulmasıyla ciddi, trajik bir hata yapıldığını fark ettiysek, şimdi bunu düzeltebiliriz” dedi.

Timoşenko ayrıca, Ukrayna vatandaşlarının çoğunluğunun, yaklaşık yüze 70’inin ülkenin yanlış yönde ilerlediğini düşündüğünü kaydetti.

Ukrayna’da 25 Ekim’de yapılacak yerel seçimlerde şehir, kent, kasaba ve köy meclisi üye ve başkanları seçilecek.