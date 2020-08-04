Almanya, İrini operasyonunda görev yapacak firkateyni Libya açıklarına gönderdi

Birleşmiş Milletler’in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan İrini operasyonunda görev yapacak “Hamburg” adlı Alman firkateyni Libya açıklarına doğru yola çıktı.