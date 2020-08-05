Ermenistan Dışişleri: Lübnan’a acilen yardım etmeye hazırız

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan, Erivan’ın Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrasında Lübnan’a acil olarak yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un liman bölgesinde dün akşam meydana gelen güçlü patlama sonrasında ülkeye yardım eli uzatan ülkelere bir yenisi eklendi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan, Erivan’ın Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrasında Lübnan’a acil olarak yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Facebook’taki hesabından bir açıklama yayınlayan Mnatsakanyan, “Beyrut’taki patlama ve yıkıcı sonuçları ile ilgili korkunç haberler karşısında sarsıldım. Düşüncelerimiz ve dualarımız Lübnanlı kardeşlerimizle. Ermenistan, Lübnan’a ve halkına acil olarak yardım etmeye hazır. Beyrut’un görkemi kesinlikle eski haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı’ndaki patlama

Beyrut’un liman bölgesinde dün akşam güçlü bir patlama meydana gelmişti. Yetkililer, patlamanın 2 bin 750 ton amonyum nitratın saklama koşullarına uyulmadan tutulduğu depoda alev alması sonucu meydana geldiğini açıklamıştı.

Son verilere göre patlamada 100’ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 3 bini aşkın kişi de yaralandı, kentteki binaların yarısı patlama sonucu zarar gördü.