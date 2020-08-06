Ukrayna bir BDT anlaşmasından daha çekildi

Ukrayna hükümeti, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin sınır birliklerinin araştırma faaliyetlerine ilişkin işbirliği anlaşmasından çekilme kararı aldı.

Kiev, Rusya ve BDT ile anlaşmaları gözden geçirmeye devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasiliy Bodnar 22 Haziran’da yaptığı açıklamada, Donbass’ta çatışmalar başlamadan önce 453 anlaşma olduğunu, bunlardan 300’ünün yürürlükte kaldığını belirtmişti.

Bodnar, hükümetin Rusya’da yaşayan Ukrayna vatandaşlarının zarar görmemesi için ‘radikal-duygusal’ adımlar atmamaya özen gösterdiğini vurgulamıştı.

Bodnar ayrıca, belgelerin farklı yorumlanmaması için tüm prosedürlere uygun hareket edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması 1 Nisan 2019'da yürürlükten kalkmıştı.