Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Türkiye'den gelen vakalar artıyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki günlük korona virüsü vakalarının mayıs ayından sonra ilk kez 1000'in üzerine çıkması sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Halktan tedbirlere uymalarını isteyen Spahn, virüsün kontrol altında tutulmasını bir maraton olarak nitelendirerek "Bunu ancak birlikte başarabiliriz" dedi.

Spahn, artan vakaların endişe verici olduğunu belirterek, toplu etkinlik kurallarının gözden geçirilebileceğini ancak sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden getirilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Sosyal mesafe tedbirlerine uymayanları ise, “İnsanların bıktığını anlıyorum ama pandeminin hiçbir zaman o kadar da ciddi olmadığı yönündeki yanıltıcı fikre direnmeleri gerekir” diyerek uyardı.

Risk bölgelerinden gelenlere zorunlu test

Risk bölgelerinden Almanya'ya dönenlere cumartesi gününden itibaren zorunlu test yapılacağını açıklayan Alman bakan, "Batı Balkanlar ve Türkiye’den dönenler enfeksiyon sayısını artırıyor" dedi.

Avrupa'dan gelen yeni vakaların da olduğunu belirten Spahn, "Lüksemburg ve kuzey İspanya'nın bazı bölgeleri yüksek riskli. Bu gibi ülkelerden gelenler negatif test sonucu sunmazlarsa 14 günlük karantinaya alınacaklar" diye konuştu.

Saphn ayrıca negatif test sonuç belgesini göstermeyenlere havaalanında yeni test yapılacağını söyleyerek "Bunun bireysel özgürlükleri etkilediğinin çok iyi farkındayım, ancak bunun haklı bir müdahale olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Almanya’da son 24 saatte tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısı mayıs ayından sonra bugün ilk kez 1000’in üzerine çıktı. Robert Koch Enstitüsü 1045 yeni vaka raporlarken, toplam vaka sayısı 213 bin 67’ye yükseldi. Son bir günde yedi kişinin yaşamını yitirmesiyle, ölü sayısı da 9 bin 175’e çıktı.

Almanya birkaç gün önce Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırmıştı. Alman Dışişleri Bakanlığı, uyarının 4 Ağustos'tan itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'yı kapsamayacağını duyurmuştu.